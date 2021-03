Il bello di Bridgerton parteciperà al film The Gray Man

Pochi giorni è arrivato l’annuncio di alcune perle del casting che reciterà nel film diretto dai fratelli Russo: The Gray Man. Saranno presenti Chris Evans, celebre Captain America della Marvel e Ryan Gosling attore, regista e cantante di fama internazionale; a completare il tris da urlo ci sarà Regé-Jean Page reduce dal successo di Bridgerton.

Il film sarà il primo capitolo di un franchise annunciato già ad aprile 2020 e che partirà con le prime riprese ad aprile a causa dei ritardi dovuti alla pandemia di Covid19. La storia è la trasposizione del romanzo omonimo di Mark Greaney e narra lo spietato confronto tra Court Gentry, un ex agente della CIA e ora spietato killer (Gosling) e Lloyd Hansen, un uomo d’affari senza pietà (Evans). Nella compagine femminile del cast spunta la cubana Ana de Armas che ha già recitato con Chris Evans in Knives out - cena con delitto. L’attrice è già apparsa sui social mentre si allena a prendere dimestichezza con le armi da fuoco per adattarsi al ruolo nel film d’azione. Con un cast così, The Gray Man risulta essere l'investimento più massiccio fatto da Netflix finora per un lungometraggio.

Le riprese dovrebbero iniziare entro un paio di settimana a Los Angeles. Speriamo di vedere qualche scatto rubato del trio delle meraviglie, direttamente dal set!