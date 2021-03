Mattarella e Draghi celebrano l’8 marzo con una diretta dal Quirinale

Una festa delle donne diversa dal solito. Un anno fa iniziava il lockdown nazionale; l’8 marzo 2020 fu l’ultimo giorno di libertà prima delle massime restrizioni, ma le celebrazioni furono coscienziosamente già più timide e ristrette. Oggi la storia si ripete, ma le istituzioni hanno organizzato una diretta streaming per dare comunque rilievo a una giornata importante come questa. Oggi si celebrano le donne e la voglia di lottare per una società libera dal sessismo che è ancora fortemente radicato nella nostra economia, nella nostra quotidianità. Non solo, ma le discriminazioni diventano violenza e come ha ricordato Mattarella nel discorso finale della cerimonia, i femminicidi quest’anno sono un elenco lungo ed impressionante.



Il presidente della Repubblica ha poi parlato di rispetto e delle sue molte declinazioni, a partire dall’uso di un linguaggio non discriminatorio. “Rispetto significa riconoscere all’altra persona la stessa identica dignità che uno riconosce a se stesso”; ricordando poi le gravi conseguenza di una società ancora pregna di sessismo: “La parità di genere non è solo una grave questione economico sociale, ma anche una questione sociale ed educativa”.



La pandemia non ha fatto che aggravare la condizione lavorativa delle donne nel nostro paese. A constatarlo è l’Istat che scrive: ”Il calo occupazionale è concentrato sulle donne e coinvolge sia i dipendenti sia gli autonomi”. A sostegno delle donne collettivo femminista Non Una di Meno ha fatto un appello, raccolto dall'Unione Sindacale di Base che ha proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata di tutte le categorie pubbliche e private, con esclusione della scuola e del trasporto pubblico locale. Non solo, ma Non Una di Meno ha previsto una serie di iniziative di lotta in tutta Italia volte a rivendicare i diritti delle donne legati anche al mondo del lavoro.

Pare che i tempi siano cambiati e che le mimose possano non bastare; il fiore fa piacere, ma i diritti e il rispetto profumano ancora di più di buono.