La Thailandia rilancia il turismo con una quarantena di lusso per chi arriva dall'estero

La Thailandia fonda gran parte del suo PIL sul turismo, meta ambita dai viaggiatori di tutto il Mondo, ha subito un drastico crollo di ingressi dovuto alla pandemia e alle regolamentazioni che prevedono una quarantena di 14 giorni per chiunque entri nel Paese. Solo i turisti italiani in questo paese sono circa 280 mila l’anno e in costante crescita; gli arrivi totali annuali nel paese del sud est asiatico sono ben 37 milioni. La capitale, Bangkok è al terzo posto tra le città più visitate al mondo!



Fare di tutto per salvare il turismo è una priorità. Il governo ha pensato di coinvolgere il settore nautico, molto colpito per provare a risanare la situazione. Il programma, per ora in prova, prevede la possibilità di trascorrere i 14 giorni di quarantena, se negativi al tampone, su uno yacht oppure su una nave da crociera, a Phuket, ad esempio. 100 le navi lussuose selezionate per il piano turistico-sanitario. I turisti saranno monitorati durante la quarantena attraverso un braccialetto elettronico che misura pressione sanguigna e saturazione, oltre che rilevare la posizione fino a fine dell’isolamento. Un piano un po’ eccentrico, ma che potrebbe funzionare se si programma un lungo soggiorno in Thailandia e si ha tempo di visitare qualcosa dopo i 14 giorni di isolamento. Altrimenti i turisti si accontentano di fare il bagno intorno alla barca di lusso; sarà possibile restare in isolamento in località turistiche come Krabi, Chiang Mai e Phuket. Sempre meglio che farsi il bagno nel Po.