Damiano Carrara annuncia le nozze con la fidanzata Chiara su Instagram

Il pastry chef toscano Damiano Carrara ha annunciato il matrimonio con la fidanzata Chiara e lo ha fatto con un post su Instagram emozionante. Lacrime di gioia e lacrime di disperazione si sono mescolate insieme tra le fan che vedono sfumare il sogno di immaginarsi a fianco dello chef più bello d’Italia.

«Ha detto si! - ha scritto lo chef - Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli... In fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare».

Chiara è bella, bionda e di Lucca, la città natale dello chef toscano. Di lei si sa poco e nulla, la conosciamo solo grazie a qualche post di foto romantiche insieme nei mesi passati.

Lui, invece, lo conosciamo bene, diventato famoso con trasmissioni tv come come Bake off Italia e poi con la conduzione di Cake Star e di Fuori menù. Molti anche i libri che ha pubblicato con ricette, ma anche con la sua storia. Del suo ultimo libro, Un po’ più dolce, dice: «Ci sono io, con il mio vissuto e la passione per i dessert: dalle paste alle creme, che non sono mai definitive, ognuno può prendervi spunto e interpretarle secondo i propri gusti. Io mi limito a dare suggerimenti, esattamente come in tv, senza porre vincoli. Credo che in un mondo di grande creatività come quello della cucina sia fondamentale lasciare spazi aperti. Per la serie: ti fornisco la ricetta base e tu la puoi completare, come meglio credi. Non ami un ingrediente? Lo puoi sostituire con un altro e io ti dico come fare . Mettiamola così: con questo libro si cucina insieme». Lo chef ha girato il mondo, iniziando a lavorare come pasticcere e chef a Los Angeles e adesso possiede tre punti vendita, ma il prossimo obiettivo è quello di aprire un Atelier a Lucca, vicino alla famiglia e alla futura moglie, Chiara. Invidia a parte, auguri alla dolce coppia!