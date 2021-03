Chiara Ferragni: il selfie nuda con il pancione scatena la polemica

Chiara Ferragni è incinta, molto incinta e tra pochi giorni dovrebbe partorire la sorellina del piccolo Leone che proprio oggi compie 3 anni. L’influencer ha pubblicato nelle scorse ore un selfie completamente nuda davanti allo specchio mentre si copre i seni con le mani e mette in bella mostra la pancia. La foto ha scatenato una sfilza di commenti di critica e odio verso l’influencer, commenti specchio di un’Italia bigotta. A stupire è che son soprattutto le donne ad esprimersi in maniera negativa. Per placare gli animi o zittire, la Ferragni ha detto la sua nelle stories: “Sono andata a letto verso le 2, prima mi sono messa l’olio sul corpo, mi sono guardata allo specchio e ho detto: ma che bella questa pancia, è proprio bello il corpo femminile. E mi sono fatta una foto. Poi stamattina la guardavo e ho detto: dai è bella, è bella da postare, e l’ho pubblicata. Adesso è pieno di gente impazzita nei commenti. È molto triste che la maggior parte dei commenti negativi siano da parte di donne che dicono: ma tuo marito ti fa pubblicare queste cose? Come se mio marito potesse decidere per il mio corpo e per i miei contenuti, Ragazze, siamo donne e siamo nel 2021, noi possiamo scegliere. State con persone che apprezzano la vostra libertà e vi apprezzano per quello che siete”.



Una bella ramanzina e una lezione femminista per tutte le donne che ancora pensano di dover sottostare a regole dettate dai propri partner e mariti. La Ferragni ha le idee molto chiare sulla sua libertà personale: è sacra. D'altro canto Fedez non ha mai messo il becco sulle foto della moglie, se non per prenderla amorevolmente in giro. I due sono in perfetta sintonia!