La risposta epica di Emilia Clark a chi le aveva consigliato di farsi del filler

Emilia Clark ha molte qualità. Non solo è un'attrice britannica di successo ed è anche molto sexy, ma la cosa più importante è la sua filosofia sulla body acceptance. Quando messaggi così arrivano dai vip sono molto importanti per tutte le donne “normali”. L'attrice ha dato l'ennesima dimostrazione della totale accettazione del suo corpo che naturalmente invecchia durante un’intervista rilasciata a Elle Uk: “Una volta ho avuto un estetista che mi ha detto che avevo bisogno di filler. Le ho mostrato la porta. Per dire, letteralmente, ‘Vattene’. Le sue parole esatte sono state: ‘In questo modo puoi riavere la tua faccia’. Avevo 28 anni.

Fa sorridere questa testimonianza, ma queste cose accadono davvero. Non bisogna condannare gli strumenti di bellezza, sempre più evoluti per combattere i segni dell’età, ma non deve essere un obbligo sociale. Le donne devono sentirsi bene e poter scegliere se e quando voler fare qualcosa di artificiale per rallentare la corsa del tempo. Come ci ricorda la Clark, invecchiare non è imbruttirsi, anzi: “Hai questa idea dell’invecchiamento e poi hai l’idea di come l’invecchiamento ti fa apparire. A 34 anni sono più saggia, più intelligente, ho avuto più esperienze, ho fatto tutte queste cose e ne sono orgogliosa. Puoi farlo solo perché hai l’età che hai. Il tempo è l’unica cosa che ti permette di fare queste cose. Quindi, se la mia faccia rifletterà il tempo che ho trascorso su questa terra, ci sto.”

Sono molte le attrici che hanno scelto di valorizzare la propria età, anche esteticamente. La prima lo sappiamo tutti, fu Anna Magnani quando disse: "Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”. Altre dopo di lei hanno seguito questa filosofia: Helen Mirren, Monica Bellucci, Julia Roberts sono alcuni esempi di donne che spesso si mostrano sui social in maniera naturale, senza "ritocchini". Ognuno deve sentirsi assolutamente libero di vivere la vecchiaia, esteriormente ed interiormente come vuole. Combatterla o assecondarla, qualsiasi cosa lo faccia stare bene!