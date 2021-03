Il figlio di Brad Pitt attacca il padre in tribunale nella causa di divorzio da Angelina Jolie

Il matrimonio naufragato tra Brad Pitt e Angelina Jolie continua a far discutere, anche in tribunale. Si sa quando ci sono i figli di mezzo è tutto più complicato, soprattutto se i figli sono 6! A quanto pare durante lo scontro legale il figlio Maddox di 19 anni si sarebbe schierato contro il padre, pronto a rinunciare anche al suo cognome per difendere la madre. Pitt è accusato dalla Jolie di violenze domestiche e Maddox si sarebbe schierato pienamente dalla sua parte.

Una fonte vicina alla ex coppia ha dichiarato a Us Weekly che:“I figli sono già stati usati da Angelina per ferire Brad e questo è un altro esempio di quel comportamento. La divulgazione dei documenti da parte del suo quarto o sesto team di avvocati, è stata fatta per ferire Brad.” E relativamente a Maddox ha aggiunto: “Maddox ha già testimoniato in quanto adulto nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero nei confronti di Brad. Non usa “Pitt” come cognome su documenti, a meno che non siano legali: Maddox vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, anche se Angelina non supporta questa sua decisione.”



La coppia ha insieme 6 figli: Maddox, unico maggiorenne, poi Pax di 17 anni, Zahara di 16, Shiloh di 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. La madre è disposta a coinvolgere anche i figli minorenni per chiarire i fatti e tenere la custodia esclusiva dei ragazzi. I documenti per il divorzio sono stati depositati da Angelina il 12 marzo, vedremo ora cosa succederà.