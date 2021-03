Le vendite dei videogame sono alle stelle dopo la pandemia

Questo ultimo anno lo abbiamo passato in casa, divisi tra lavoro, noia e paura. Non stupisce affatto che il giro di affari intorno ai videogiochi sia cresciuto in maniera vertiginosa. Nel 2020 il mercato dei videogame ha raccolto introiti per 2 miliardi di euro, con un incremento del 21,9% rispetto all’anno precedente!

Tutti si sono riscoperti amanti delle consolle, anche chi le aveva abbandonate da un pezzo è andato a ripescarle in cantine e soffitte. A disegnare il quadro della situazione è stato il rapport fatto da IDEA, associazione di categoria dei mondo gaming. Non solo merito o colpa del virus, ma a fare impennare le vendite sono state anche le uscite delle nuovissime console PS5 e Xbox Series , molto attese. In realtà ad aumentare parecchio è stato il coinvolgimento dei giocatori, più che il numero di gamer; infatti è aumentato il tempo trascorso davanti alla console, soprattutto per i giochi online che sono stati un modo divertente per rimanere in contatto con gli amici durante i lockdown più stretti. Passano gli anni, ma le celebrità dei videogiochi sono sempre le stesse; in cima alla lista dei videogiochi più venduti c'è Fifa con l’edizione 2021, e in terza posizione con quella dell'anno precedente; a seguire c’è GTAV ,ancora cult dopo 8 anni dall’uscita.

Marco Saletta, presidente di IDEAM ha commentato così i dati: "Questa crescita significativa non è solo frutto della pandemia che ci ha fatto passare più tempo tra le mura domestiche ma è una testimonianza del crescente interesse nei confronti dei videogiochi come forma di intrattenimento e di comunicazione". Saletta non è preoccupato per il diretto rivale, cioè lo streaming: "Il videogame non ha timore di confrontarsi perché ha contenuti di qualità".