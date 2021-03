Perde il costume a una festa, il fidanzato la uccide

Nikolas Iori Maichon è accusato dell’omicidio della fidanzata Ana Paula Coutinho di soli 24 anni. Il motivo della discordia sarebbe stato un incidente in piscina. La ragazza ha inavvertitamente perso la parte superiore del bikini durante una festa in piscina vicino alla città di San Paolo. Qualsiasi altra persona avrebeb riso dell'accaduto, ma l'epilogo dell'episodio è una tragedia.



Il fidanzato ha raccontato ai genitori della vittima che la ragazza è annegata dopo aver bevuto troppo; non solo, ma ha anche detto di aver tentato di salvarla praticando la respirazione bocca a bocca. A quel punto dice di averla portata a casa sua e di aver chiamato sua mamma per farsi dare una mano, perché la ragazza sputava sangue. Sicuramente quando è stata portata in ospedale, la ragazza era già morta; a quel punto lui è fuggito lasciando solo sua madre ad accogliere i genitori della vittima.



Gli amici presenti alla festa hanno raccontato di una lite avvenuta tra i due dopo l’incidente del bikini. Lui era un tipo tutt’altro che mansueto e pare che già picchiasse la compagna che accecata dall’amore continuava a restare insieme a lui; la cosa è talmente nota che la sorella della vittima non ha esitato a definirlo un mostro. Ora si cerca l'uomo nella speranza che possa chiarire quanto accaduto, sempre che sia in grado di offrire una spiegazione per un episodio che appare assurdo.