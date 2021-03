John Ratcliffe ex direttore della National Intelligence annuncia: gli UFO esitono

L’ex direttore della National Intelligence, John Ratcliffe, ha annunciato l’uscita del prossimo rapporto del governo USA sugli UFO e a suo dire ci saranno rivelazioni importanti sull’esistenza degli oggetti volanti non identificati.



L’alto funzionario dell’intelligence statunitense, intervistato da Fox News ha dichiarato: “Ci sono casi in cui non abbiamo valide spiegazioni. Quando queste informazioni saranno declassificate, sarò in grado di parlarne un po’ di più”. Insomma alla domanda gli UFO esistono la risposta è che esistono nel cielo apparizioni a cui non si sa dare una spiegazione logica e razionale: “Alcuni di questi sono stati declassificati. E quando parliamo di avvistamenti, stiamo parlando di oggetti segnalati dai piloti della marina o dell’aeronautica, o ripresi dalle immagini satellitari. Questi oggetti si impegnano in azioni che sono difficili da spiegare. Eseguono movimenti che sono difficili da replicare, perché non abbiamo ancora raggiunto quel livello di tecnologia. Come viaggiare a velocità che superano la barriera del suono senza un boom sonico”.

Il rapporto dovrebbe uscire a giugno e potrebbe destare parecchio scalpore: “In realtà volevo pubblicare queste informazioni e declassificarle prima di lasciare l’ufficio”, ha detto Ratcliffe, purtroppo non ha fatto in tempo e il rapporto sarà pubblicato dal Dipartimento della Difesa.

Le parole di Ratcliffe arrivano dopo l’uscita di alcuni video diffusi dal Pentagono che riguardano proprio fenomeni aerei sospetti e non identificati. I filmati registrati dalle telecamere a infrarossi poste su aerei della marina militare mostrano ombre che fluttuano nel cielo con accelerazioni elevatissime. Dopo i filmati il senatore Harry Reid ha dichiarato in un tweet: "Gli Stati Uniti devono esaminare tutto questo in modo serio e scientifico e valutare qualsiasi implicazione potenziale per la sicurezza nazionale. Il popolo americano deve essere informato".