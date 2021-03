Gemellini separati alla nascita per 15 giorni si ritrovano e si coccolano

I gemelli dividono fin dal grembo materno un piccolo spazio vitale, anche senza parlarsi sanno conoscersi e affezionarsi molto nella pancia della mamma. Esattamente quello che è successo a due gemellini nati dopo solo 30 settimane nel grembo materno. I medici hanno dovuto separarli per dar loro le cure necessarie, quando li hanno messi finalmente insieme nella culla la mamma si è commossa nel guardarli: “si facevano le coccole e si tenevano per mano”, ha raccontato alla BBC.

Neve pesava solo 652 grammi quando è nata, mentre il fratello gemello Louie pesava un chilo e mezzo. Entrambi dovevano essere sottoposti a cure e attenzioni specifiche per sopravvivere.

La madre, Laura Hough, di 27 anni ha raccontato: “Sono incredibili, così forti. Non potrei essere più orgogliosa”. I gemellini sono nati l’8 marzo al Liverpool Women’s hospital dopo solo 30 settimane di gestazione. Neve rischiava di non sopravvivere perché non riceveva il nutrimento necessario all'interno della pancia della madre, per questo si è optato per il cesareo. I polmoni del maschietto, invece, sono collassati durante il parto. Alla fine però i due neonati si sono stabilizzati e hanno potuto riabbracciarsi in culla; se tutto andrà per il meglio a maggio potranno andare a casa!