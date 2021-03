Armie Hammer accusato di stupro e cannibalismo è stato tagliato fuori da molti cast

Secondo la rivista Variety l’attore Armie Hammer, accusato di stupro, non reciterà più nel film drammatico The Billion Dollar Spy previsto insieme a Mads Mikkelsen.

L’attore nega fermamente le accuse ricevute a marzo 2021 da una donna di 24 anni conosciuta solo come Effie; la ragazza ha presentato le accuse durante una conferenza stampa organizzata con l’avvocato; i fatti risalirebbero al 2017, ma l’avvocato di Hammer ha ribattuto che i rapporti sessuali di cui parla la ragazza erano “completamente consensuali, discussi e concordati in anticipo e reciprocamente partecipativi”.

L’attore aveva abbandonato il set di Shotgun Wedding dopo le accuse erano diventate di dominio pubblico a causa di alcuni messaggi whatsapp pubblicati in cui l’attore descriveva le sue fantasia sessuali non convenzionali. Ma fino a qui nulla di illegale se si trattasse di rapporti consensuali, cosa tutta da verificare. Ci sarebbe addirittura l’ombra del cannibalismo su Hammer, a causa di alcune dichiarazione della ex fidanzata Paige Lorenze che avrebbe catalogato come “stranissime” le sue passioni in materia sessuale. Un'altra vecchia fiamma dell’attore, Courtney Vucekovich, ha confessato ad alcuni giornali che lui le avrebbe proposto di farsi asportare una costola per mangiarsela insieme al barbecue.

L’unica certezza è che le accuse gli sono già costate care a causa delle pellicole a cui non potrà partecipare per sua scelta o per scelta delle produzioni. Lo vedremo però nelle pellicole Next Goal Wins di Taika Waititi con Michael Fassbender ed Elisabeth Moss, e l’adattamento di Kenneth Branagh de La morte sul Nilo di Agatha Christie, entrambe già finite di girare prima che l’uragano si abbattesse sulla sua immagine pubblica.