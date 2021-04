“il tuo pacco sta arrivando” ma è una truffa!

Di truffe da quando esiste il web e la tecnologia se ne inventano ogni giorno. Ci eravamo appena abituati al phishing via mail, cioè le truffe via mail, che arrivano le truffe via sms, dette smishing, dalla crasi di sms + phishing). Del tradizionale messaggio sms tendiamo a fidarci, di solito è la nonna che non ha whatsapp oppure è il codice che ci serve per accedere a qualche servizio online. Da oggi fate attenzione perché potrebbe essere nient’altro che una truffa.

L’sms arriva con questo testo: “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui: (link)”, mossa geniale dato che di questi tempi la stragrande maggioranza delle persone ha effettivamente un pacco in arrivo, visto l'esponenziale crescita degli acquisti online, peccato che in questo caso il pacco sia una truffa a cui si accede cliccando semplicemente sul link che vi propongono via sms e che dovrebbe servire per rintracciare la spedizione, ma non è così. Il link rimanda a portali pirata che servono per rubare informazioni e dati sensibili dai vostri telefoni, rendendovi vulnerabili.

Ricordate che per rintracciare il vostro pacco esistono i link ufficiali spediti via mail dall’azienda o servizio tramite cui avete fatto l’acquisto. Non cliccate mai link di cui non conoscete precisamente il mittente. Se fate caso a questi link pirati solitamente nella stringa URL vedrete parole nonsense o cose che non c’entrano nulla con il pacco che state aspettando. Occhi aperti, dita vigili!