Locked down è il primo film girato in pandemia che racconta il lockdown

Lo sceneggiatore è Steven Knight, lo stesso che ha scritto la serie Peaky Blinders, alla regia troviamo Doug Liman di Mr e Mrs Smith. Locked down ha un titolo di per sé è già esaustivo di ciò che sarà raccontato nel film. Premesse ottime, insieme a un argomento attuale, questa ricetta farà della pellicola un successo? Il film è stato rilasciato in streaming su più piattaforme: Apple tv app, Amazon Prime Video, YouTube, Timvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e con possibilità di noleggio su Sky Primafila e Infinity; ovunque praticamente.

Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor sono gli attori protagonisti, nei panni di Linda e Paxton, una coppia che affronta una crisi amorosa con l’aggravante della pandemia vissuta chiusi dentro un appartamento londinese, ma con giardino e ampi spazi, al contrario di molte coppie che si sono strappate i capelli in monolocali che il lockdown ha reso un inferno. Il film mostra le differenze dei due, lui ribelle e autista di furgoni, lei manager in carriera e di successo. Nel film si respira l’aria del lockdown più severo: code al supermercato, mascherine, isterismi generali, strade vuote, riunioni su Zoom. il pane fatto in casa e il perenne bisogno di bere un bicchiere per porre fine a lunghe giornate noiose e stressanti. Il contesto è realistico e angosciante, ma gli autori hanno voluto strafare, trasformando il film in un action movie con lei che non è più convinta delle sue scelte lavorative e di vita e tenta di sabotare l’azienda di gioielli di lusso per cui lavora. A condire il tutto, le incursioni in video collegamento di Ben Stiller e Ben Kingsley per tenere viva l’attenzione sulla pellicola che più che per la storia affascina per l’ambientazione pandemica. Dal 16 aprile è visibile comodamente dal divano, per rimanere in tema!