Escursionista disperso: ritrovato grazie a una foto su Twitter

La scorsa settimana un uomo di 46 anni di nome Rene Compean si è smarrito mentre faceva un’escursione sul monte Waterman, a circa 50 chilometri a nord-est di Los Angeles. Questa storia però ha un lieto fine, l’uomo è stato ritrovato grazie al prezioso aiuto di Benjamin Kuo che ha risposto a un appello messo su Twitter dalle autorità locali. Compean prima di far perdere le sue tracce è riuscito a inviare una foto a un amico, annunciando che da lì a poco il telefono si sarebbe spento perché scarico, il sole stava calando e lui aveva perso ogni tipo di riferimento, anche a causa dei recenti incendi nella zona.

Il dipartimento dello sceriffo della contea ha avuto la buona idea di postare su Twitter l’ultima immagine dell’escursionista, chiedendo aiuto a tutti gli utenti: magari qualcuno era in grado di riconoscere il posto in cui la foto era stata scattata: «Sei un appassionato escursionista nella zona del Monte Waterman? Le nostre squadre di sicurezza e soccorso hanno bisogno di aiuto per localizzare un escursionista scomparso. Ha inviato questa foto a un amico. La sua macchina è stata trovata vicino al Buckhorn Campground/Trailhead. Chiamaci se riconosci l’area nella foto».

Il signor Kuo non ha avuto dubbi, ha immediatamente riconosciuto il punto e inviato le coordinate richieste allo sceriffo e l l'uomo è stato salvato dopo 24 ore di attesa; era infreddolito, stanco, affamato ma vivo e vegeto. Alla Cbs l’escursionista ha voluto ringraziare tutti i soccorsi: «Sono felice di essere vivo. I componenti della squadra di soccorso sono stati fantastici. Apprezzo veramente ciò che hanno fatto, non si sono arresi. Grazie a tutti per i vostri sforzi e per aver aiutato nella ricerca». Finalmente una bella storia che arriva dai social, di aiuto reciproco e non di polemiche o critiche a cui siamo abituati!