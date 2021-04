Batte il bizzarro record di hula hoop in posizione plank

Le sfide di plank ormai impazzano, una moda che da quando esistono i lockdown si è diffusa e ne vediamo di ogni, su tutti i social. L’esercizio nasce come pratica per tonificare glutei, addominali e muscoli vari sparsi per il corpo. La variante proposta dal uno sportivo statunitense è però molto originale: Plank con l’hula hoop, una prestazione che gli è valsa l’inserimento nel Guinness World Records. Il folle e geniale atleta creativo si chiama ObaroEne Otitigbe, residente ad Albany (Usa) e la sua performance è stata raccontata proprio dal Guiness Worlds Records attraverso l’account Instagram ufficiale che condivide i record più particolari e curiosi. L’atleta ha resistito per ben 3 minuti e 16 secondi in plank muovendo il bacino per continuare a far girare l’hula hoop.

Questo movimento di bacino è apparso anche un po’ equivoco a qualche commentatore che scrive: “Sembra stia facendo qualcos’altro…”. Un altro utente scrive: “Sono io quando sono a letto con una donna”, sperando che non consideri 3 minuti un record, però!

Otitigbe è un fan dell’hula hoop e lo usa come strumento di allenamento per tenersi in fora e sfidare i suoi limiti. Il cerchio da ginnasta contraddistingue le sue imprese, infatti è autore già di altri record come descritto dallo stesso post: “ObaroEne Otitigbe aka Mr. O! da Albany, New York, USA detiene anche il record per il maggior numero di scale consecutive salite con l’hula hoop (734) e la distanza più lunga oscillando sugli anelli con l’hula hoop: 152,52 metri (500 piedi e 4,68 pollici)”Se parliamo invece di sola posizione plank i numeri dei record sono ben altri, si parla di 4 ore per le donne e 8 per gli uomini!