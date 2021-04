Il nuovo tiktoker italiano più seguito al mondo si chiama Khaby Lame

Tik Tok è popolare soprattutto tra i giovanissimi e fa numeri da capogiro, piano piano anche qualche italiano inizia a farsi notare, il tiktoker italiano con più follower nel mondo si chiama Khaby Lame ed è un giovane di Chivasso in provincia di Torino e fa sbellicare dalle risate.



Il perché di tanto successo è sicuramente l'ironia e il grande successo di pubblico forse è dovuto al fatto che i suoi video sono principalmente muti quindi superano le barriere linguistiche aumentando a dismisura le probabilità di raggiungere persone in giro per il mondo. Un’ascesa impressionante la sua, il ragazzo ventenne ha iniziato a darsi da fare con i social dal primo lockdown, ma solo nell’ultimo mese grazie all’algoritmo di TikTok ha collezionato tutti quei milioni di follower, superando perfino Gianluca Vacchi che lo ha preceduto come tiktoker italiano più seguito.

La cosa buffa è che Khany posta video che di fatto prendono proprio in giro TikTok stesso, facendo parodie dei video più assurdi che circolano sul social. Molti utenti si lanciano in video complicatissimi per banali azioni quotidiane, ma la vita è semplice, non bisogna complicarsela per qualche like in più e la dimostrazione è proprio il caso si Khani Lame.