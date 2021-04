Vince 3 milioni al gratta e vinci in 20 giorni; aperta un’inchiesta e soldi bloccati

Un uomo brasiliano di 40 anni, molto fortunato, ha vinto la bellezza di 3 milioni di euro al gratta e vinci e con due diversi biglietti, nel giro di una ventina di giorni. L’uomo ha poi disposto un bonifico di 800mila euro verso il suo conto corrente brasiliano, a quel punto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Verona sul fatto quantomeno curioso. L’uomo e il suo avvocato non sembrano però preoccupati: "Si tratta di un atto dovuto - ha spiegato l'avvocato Giovanni Chincarini, che assiste l'uomo -, ma pur nella sua eccezionalità siamo di fronte a una doppia vincita assai fortunata".

L’uomo, residente vicino a Mantova, ha vinto prima un milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria del Modenese, il 4 febbraio; successivamente il 24 febbraio ha vinto altri due milioni di euro con un biglietto preso a Garda, in provincia di Verona. La cosa più strana è la voglia di giocare ancora dopo essersi portato a casa 1 milione di euro, invece di andarli a spendere in qualche isola felice a bere mojito!

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Verona, Vittorio Francavilla, ha dichiarato che stanno facendo le dovute verifiche, ma per ora pare tutto regolare: “Ci siamo attivati su richiesta dell'Unità di informazione bancaria della Banca d'Italia che ha segnalato un'operazione che presentava obiettivi profili anomali. Le verifiche che abbiamo operato sono state molto approfondite per eventualmente rilevare situazioni giuridicamente rilevanti, che al momento non sono emerse". Niente, alla fine verrà fuori che si è trattato solo di una botta di fortuna doppia.