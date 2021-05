L’Olimpia vince gara 5 contro il Bayern e vola alle Final Four dopo 29 anni

L’Olimpia si aggiudica il posto alle Final Four con una vittoria in gara 5 sul Bayern Monaco. Se la dovrà vedere con il Barcellona che battuto lo Zenit, ma per ora si festeggia un ritorno alle Final che mancava dal 1992. La sfida andata in scena ieri al Forum è stata al cardiopalma con un Bayern in rimonta sul finale. A soli 7’’ dalla sirena finale Hines fa tirare un sospiro di sollievo alla squadra di casa con una decisiva stoppata su Baldwin. La partita termina 98-89, l’Olimpia era in vantaggio di 12 punti quando la squadra di Trinchieri, che ha dimostrato di non vller mollare mai. decide di dare il tutto per tutto e quasi agguanta la rimonta con un parziale 10-0 in suo favore.

Protagonista indiscusso della serata è Savon Shields che a fine gara ha dichiarato: "Dobbiamo dare un grande credito al Bayern che ha lottato come leoni, noi siamo davvero contenti. Ora abbiamo solo due vittorie per conquistare questo trofeo". Grandi festeggiamenti in campo al suono della sirena tra baci, abbracci e adrenalina ancora palpabile. D’altronde il momento è storico: fu nel 2011 che una squadra italiana, Siena, si qualificò per l’ultima volta per le Final Four di Eurolega. Vale la pena festeggiare per poi prepararsi al meglio per la sfida contro gli spagnoli.