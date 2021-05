Elon Musk si racconta: ho la sindrome di Asperger

Elon Musk è uno degli uomini più ricchi del mondo, un uomo brillante, fondatore di Space X con l’ambizione di andare su Marte e imprenditore di successo con la produzione di auto elettriche Tesla. L’altro giorno, è stato chiamato a presentare il Saturday Night Show, una delle trasmissioni più longeve e di successo degli USA, in quell’occasione Musk si è raccontato: «È fantastico essere al Saturday Night Live, e lo dico davvero», ha detto Musk in piedi sul palco come introduzione al suo monologo. «A volte, dopo aver detto qualcosa, devo dire che lo intendo davvero», ha aggiunto spiegando che è la prima persona con la sindrome di Asperger a presentare lo show. «O almeno la prima persona ad ammetterlo», ha aggiunto tra ironia e insinuazione.

Elon Musk è un tipo piuttosto simpatico e autoironico, il monologo è continuato passando dalle sue aspirazioni professionali alle sue difficoltà. Parlando delle critiche che gli muovono sul suo strano modo di utilizzare i social, in particolare, Twitter, lui ha dichiarato: «Sentite, so che a volte dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello. A chi si fosse offeso posso solo dire: ho reinventato le automobili elettriche e sto mandando astronauti su Marte in una nave spaziale: pensavate davvero che fossi un tipo normale e rilassato?».

In effetti quando Musk twitta il mercato trema, tanto che Tesla ha costretto l’imprenditore a firmare un accordo, da fine aprile passato i suoi tweet andranno approvati dagli avvocati dell’azienda in modo da non ripetere gli errori fatti in passato: alcuni suoi tweet con spoiler su iniziative commerciali in programma hanno causato sbalzi sul mercato causando importanti perdite. In compenso il suo genio ha prodotto un impero.