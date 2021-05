Rahul Vohra attore e youtuber di 35 anni muore di Covid in India

All'ospedale di Delhi, in India, è morto Raul Vohra, youtuber e attore famoso per i suoi video comici, aveva solo 35 anni e il Covid lo ha ucciso in un Paese che è devastato dal virus e con pochi strumenti per combatterlo. Poco prima di morire era stato lui stesso a denunciare la situazione di mala sanità attraverso un post su facebook: "Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato"

La sua morte é stata annunciata dal regista teatrale Arvind Gaur: “Rahul Vohra se n'è andato, il mio talentuoso attore non c'è più. È stato solo ieri che mi ha detto che la sua vita avrebbe potuto essere salvata se avesse ricevuto un trattamento migliore. È stato trasferito ad Ayushman, Dwarka, ieri sera, ma non siamo riusciti a salvarlo. Per favore perdonaci, siamo tutti colpevoli"

Vohra è morto domenica 9 maggio e la moglie ha voluto postare un video straziante in cui Rahul appare molto provato e lamenta la situazione disastrosa dell'ospedale: "Questo (ossigeno) è estremamente prezioso in questo momento. Senza di essa i pazienti diventano storditi e soffrono. Provi a chiamare l'infermiere, ma non viene. Arrivano dopo un'ora o più, e devi andare avanti in qualche modo in loro assenza". In India solo nelle ultime 24 ore sono morte secondo il ministero della Salute indiano 4.205 persone, mentre la variante indiana ha già infettato 44 Paesi nel mondo, destando preoccupazione anche nei Paesi che stanno uscendo dalla pandemia.