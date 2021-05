Il ritorno dei Beniffer? Certi amori non finiscono

Le voci circolavano da un po’, ma la prudenza non è mai troppa quando si tratta di ritorni di fiamme, a volte è solo una miccia che si spegne in un soffio. Invece pare che siano arrivate le foto di conferma: Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero di nuovo innamorati, a dimostrarlo le foto che li vedono impegnati in un romantico weekend d’amore in Montana nel resort di proprietà del divo. Prima i paparazzi li hanno fotografati insieme in auto e poi li hanno visti salire mano nella mano nel jet privato che li ha portati nel nido d’amore per il fine settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daily Mail (@dailymail)

La bomba fatta uscire dal Daily Mail ha spezzato il cuore dell’ex di J. Lo, Alex Rodriguez, con cui la cantante era in aria di matrimonio prima della rottura. Lui a quel punto avrebbe chiesto spiegazioni, ma le avrebbe rifiutato, meglio stare tra le braccia di Affleck che discutere!

I Bennifer si erano fidanzati nel 2002 e l’idea era di sposarsi nel 2003, nozze rimandate e relazione naufragata poi nel 2004. I due sono comunque sempre rimasti amici e si vede che a furia di girare intorno, ci sono felicemente ricascati!

Il ricongiungimento dei due sarebbe anche benedetto da Matt Damon, storico amico di Ben Affleck, che avrebbe dichiarato senza confermare o smentire le voci: «Spero sia vero. Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico».