Covid Manager: nasce una nuova professione grazie alla pandemia

Dal 15 giugno sarà nuovamente possibile sposarsi e fare un degno ricevimento, chiaramente non devono mancare le accortezze imposte dai decreti ministeriali. Nel documento si parla proprio di una nuova figura strategica: il covid manager. Sarà colui o colei che si occuperà di verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti: una sorte di cane da guardia che dovrà impedire assembramenti, verificare che le mascherine siano indossate correttamente quando previsto. Una figura dalle molte responsabilità e pochi privilegi, sembrerebbe; il manager del Covid dovrà conservare l’elenco dei partecipanti per 14 giorno nel caso in cui qualcuno dovesse poi risultare positivo, in modo da favorire il tracciamento che non sembra essere la specialità del nostro paese. Il professionista scelto potrà avere altre figure di supporto, in modo da mantenere il rapporto tra i controllori e i controllati a 1 ogni 50 ospiti massimo.



Già da prima del decreto c’era chi si era mosso in questa direzione, la catena tedesca AO Hostels aveva introdotto la figura dell’Hygiene Expert che si occupa monitorare le misure igienico-sanitarie e incrementarle quando serve. Se il Covid Manager sarà fondamentale per far svolgere i ricevimenti in tranquillità, ci sono altre occasioni in cui è necessario: ad esempio nelle aziende per organizzare e monitorare i nuovi protocolli e le abitudini dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il mercato del lavoro non si è fatto cogliere impreparato è sono già nati i primi corsi di formazione per diventare Covid Manager. Con tutti i posti di lavoro andati in fumo a causa della pandemia, qualche piccola nuova possibilità si apre.