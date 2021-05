Karla Tenòrio è una madre pentita: non amo essere madre, ma amo mia figlia

Esiste un profilo Instagram che si chiama “Maearrependida”, madre pentita, chi lo gestisce è Karla Tenòrio ed è una scrittrice e attrice brasiliana di 28 anni, ha creato un profilo in cui racconta la sua esperienza di maternità in maniera non convenzionale e lo fa per condividerla con altre donne che provano i suoi stessi sentimenti, ma hanno paura di esprimerli o si sentono sole. La scrittrice ha affermato che ama sua figlia, ma odia essere madre. La sua storia può sembrare particolare, ma silenziosamente sono molte le donne che la pensano come lei: non voleva figli, si è fatta trasportare dall’entusiasmo e dalla volontà del marito; nonostante il parto ha continuato a sentire un senso di inadeguatezza, tanto che per provare ad essere una madre modello è finita per diventare oppressiva nei confronti della figlia. La sua è una battaglia più ideologica, non le piace il concetto di maternità come totalizzante, l’equazione donna uguale mamma per cui tutta la donna va dedicata ai figli con il rischio di finire per essere mamme frustrate.

Dopo 10 anni di senso di colpa represso ha incontrato nel 2017 un gruppo di donne che condividevano il suo stesso sentimento e si è sentita subito meglio, in fondo basta sentirsi comprese, sostiene. Nel suo profilo Instagram da allora prova a spiegare che è possibile amare i figli senza per forza amare il ruolo di madre, che a suo dire non è così affascinante e bello come lo si vuole dipingere!