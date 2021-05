Obama al Late Late Show: gli UFO vanno presi sul serio

L’ex presidente Obama, intervistato da James Corden al Late Late Show in onda su CBS ha parlato di UFO, argomento che da sempre affascina e spaventa un po’ tutto il mondo. A inizio puntata ha subito mostrato la sua grande ironia e ha raccontato al conduttore un episodio del suo insediamento come presidente: “La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: va bene, c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi? La risposta è stata ‘no’”.

A parte gli scherzi Obama ha poi proseguito il suo discorso sugli UFO: “Ciò che è vero, e su questo punto sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie. Non si muovono con uno schema facilmente spiegabile. Quindi penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e di capire di che cosa si tratta. Ma oggi non ho nulla da riferirti”. Sono giorni caldi sull’argomento oggetti volanti non identificati, proprio nei giorni scorsi il Pentagono ha confermato la veridicità dei video sugli avvistamenti fatti nel 2019 dalla Marina militare americana e questi oggetti misteriosi sfidano davvero la fisica. E nelle prossime settimane il Pentagono presenterà al Congresso un rapporto sulle attività svolte per indagare gli UFO. Vediamo cosa ne uscirà.