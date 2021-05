Ufo: il Pentagono conferma l’avvistamento misterioso

Gli UFO non sono per forza alieni, ma sono sicuramente oggetti non identificati che solcano i cieli. Spesso ad avvistarli sono i piloti della marina militare americana, che per lavoro si trovano a fare incontri più meno ravvicinati con oggetti volanti misteriosi. Era accaduto nel 2019 e proprio per l’autorevolezza di chi aveva denunciato l’avvistamento, il caso aveva fatto scalpore. Oggi arriva un secondo video degli ufo, fatto circolare da Jeremy Corbell, un ricercatore e documentarista. Durante una esercitazione militare della Marina americana, al largo di San Diego i militari hanno avvistato un piccolo oggetto rotondo che vola sopra l’oceano per poi inabissarsi. Il Pentagono conferma la veridicità dei video durante cui si possono ascoltare le voci dei piloti, incuriositi e stupiti da quello che vedono.



Luis “Lue” Elizondo, un ex ufficiale dei servizi del Pentagono, che ora studia documenti del Pentagono sugli oggetti volanti non identificati, ha dichiarato al New York Post che gli Ufo sono in grado di viaggiare indistintamente nello spazio, nei cieli e anche di navigare sott’acqua: “Ma vi sembra possibile che negli Usa si mandino al patibolo persone sulla base di due testimonianze, mentre non vengono creduti, in fatto di Uap (Fenomeni aerei non identificati), persino addestrati piloti?” Si chiede polemico Elizondo; “E guardate che basta guardare i risultati dell'Lhc al Cern di Ginevra, dove cercano di creare nuove fonti di energia ispirandosi a fenomeno come i buchi neri, per avere qualche elemento in più quando si vogliono capire ad esempio alcune delle impressionanti capacità degli oggetti volanti non identificati. Insomma, invece di studiare gli Ufo in segreto, uno stato in rivalità con l'altro, uniamo le forze e le conoscenze”.

Unire le forze è sempre la cosa migliore, soprattutto quando si parla di robe di un altro pianeta!