Il 15 giugno 2022 finisce definitivamente l'era Internet Explorer

Microsoft ha annunciato la definitiva chiusura di Microsoft Explorer dopo 26 anni, almeno per la versione consumer, mentre le aziende potranno usare il nuovo browser di Microsoft, Edge, con la modalità IE. Il sistema operativo della “e” azzurra ha segnato la storia del web, lo ricordiamo tutti, integrato con il sistema Windows 95, che solo per accendere il computer occorreva mezzo pomeriggio. Eppure con le sue forze e spinto dal colosso Microsoft che lo installava di default come browser predefinito, vinse la sua battaglia contro il predecessore Netscape. Nell’era del modem 56k navigare in rete era più una prova di pazienza e fede, nella speranza che prima o poi la pagina caricasse, anche senza le immagini, ma almeno le scritte. Nel 2010 Explorer ha poi dovuto vedersela con Firefox, Chrome, Safari, Opera e spesso ne è uscito sconfitto. Tanto da diventare lo zimbello della rete, lento e poco sicuro, troppo facile da “bucare”; addirittura il Dipartimento di Sicurezza degli Usa e un’agenzia governativa britannica ne riconobbero la pericolosità a causa delle sue falle che avevano consentito cyberattacchi, seppure “mirati e limitati”. Dal quasi monopolio del 2004, era sceso al 55% del mercato nel 2013 fino ad arrivare al tristissimo 1% odierno e forse per questo ha scelto una sobria uscita di scena. A farla da padrone tra i browser oggi è sicuramente Chrome che detiene il 67 % del mercato.