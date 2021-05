Bonus Vacanze: sarà possibile spenderlo in agenzia di viaggio

Il Bonus vacanze di cui si è molto parlato lo scorso anno è stato piuttosto fallimentare; tanto che pochi italiani ne hanno usufruito, un po’ per il caos covid un po’ perché era possibile spenderlo solo in strutture ricettive come alberghi, b&b, agriturismi, campeggi e villaggi turistici e non tutte le strutture accettavano questa forma di pagamento. Il nuovo voucher corrisponde come sempre a una cifra che va dai 150 ai 500 euro e può essere speso anche in agenzia di viaggio o tour operator e grazie al DL sostegni la scadenza del bonus è slittata a fine giugno 2022. Ma a chi spetta il bonus? Alle famiglie con un ISEE inferiore a 40 mila euro e per il momento riguarderà solo coloro che lo hanno già chiesto lo scorso anno entro il 31 dicembre 2020, ma questa restrizione potrebbe essere presto revocata, dando il via libera a nuove richieste. Il voucher consiste in un contributo di 150 euro per una sola persona, 300 per una famiglia formata da due persone e 500 per nuclei da 3 e più persone.

Si tratta in pratica di uno sconto che per l’80% è immediato, mentre il restante 20% sarà recuperato come detrazione d’imposta. Per richiederlo è necessario scaricare l’app IO che moltissime persone già hanno installato per il cashback di stato. Ovviamente le strutture e le agenzie non sono obbligate ad aderire, quindi prima di prenotare, informatevi se avete intenzione di spassarvela con il bonus vacanza.