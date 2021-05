Ben Affleck e Jennifer Lopez si baciano in una palestra a Miami

A rivelare delle effusioni avvenute tra i due in una palestra di Miami Beach sono stati alcuni testimoni che hanno dichiarato a Entertainment Tonight: «Sono arrivati separatamente alla palestra Anatomy. Poi però, una volta dentro, non cercavano in alcun modo di nascondere la relazione. Mentre si allenavano, sono sempre rimasti vicini, si abbracciavano, scherzavano fra di loro e si sono scambiati un bacio sul pavimento fra un esercizio e l’altro. Era evidente che fra loro ci fosse una notevole alchimia e che si stessero divertendo». «Anche quando sono usciti sembravano davvero innamorati» gli fa eco un altro chiacchierone. I due si sono ritrovati dopo la rottura nel lontano 2004 quando erano in procinto di sposarsi. Ormai sembra ufficiale, i due si amano come e più di prima. D'altronde sono entrambi single. Lei ha recentemente rotto con Alex Rodriguez che non l’ha presa benissimo: «Vederli insieme è stato per lui come ricevere uno schiaffo in piena faccia», ha detto un’altra fonte a InTouch, D’altronde è lui stesso a scrivere su Instagram: «Tutto ciò che non mi serve più sta liberando la mia vita e sento che sto per entrare in un nuovo inizio. Rimango paziente e so che questa nuova fase sta arrivando», un messaggio che mette insieme speranza e un briciolo di amarezza che forse ha a che fare proprio con il suo cuore spezzato. Chi invece sarebbe davvero entusiasta della lieta notizia è Guadalupe Rodriguez, mamma di JLo. «Guadalupe spera che questa volta i due si sposino. Lei ha sempre adorato Ben e gli ha fatto promettere che non avrebbe più spezzato il cuore della figlia», ha rivelato un testimone spione vicino alla coppia.