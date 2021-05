Arriva Poparazzi: il social network degli scatti rubati

Basta selfie, non se ne può più! Per questo nasce l’app che raccoglie le foto fatte dagli amici e non più quello che decidiamo di raccontare di noi stessi. Niente più filtri scelti ad hoc per far risaltare la tonalità della nostra pelle o nascondere i brufoli, il potere passa agli altri e la speranza è che siano gentili con la nostra immagine. Il loro compito sarà di rubare le nostre foto nei momenti più emozionanti o terribili della nostra vita e condividerle con la community. L’idea alla base del social è stata spiegata dagli stessi creatori: «Quando pubblichiamo noi stessi, siamo naturalmente attratti dalla condivisione solo dei momenti più eccitanti della nostra vita. Modifichiamo le foto e scriviamo didascalie spiritose nel tentativo di ritrarre il meglio di noi stessi. Il risultato: una competizione per l'attenzione dove nessuno vince». L’interfaccia sarà simile a quella di TikTok e Instagram, ma gli scatti saranno fatti dagli altri e non dal soggetto delle foto. Ma non andate in ansia: se non volete farvi vedere al naturale o in una posa particolarmente brutta, avete ancora una chance, infatti «riceverai una notifica quando un amico ti scatta una foto. Non preoccuparti! Hai il controllo completo per rimuovere qualsiasi foto dal tuo profilo che non ti piace», spiegano gli ideatori di Poparazzi. Al momento l’app è disponibile solo per iOS e sta registrando una valanga di download, ma dovrebbe arrivare con calma anche su Android, come è accaduto per Clubhouse, da pochi giorni disponibile anche per chi non ha un iPhone, peccato che non se lo calcoli quasi più nessuno ormai.