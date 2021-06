In Guatemala le patate fritte sono servite su un foglio di banano

Siamo abituati ad associare il cibo spazzatura con poca cura per l’ambiente e packaging usa e getta nocivi per l’ambiente. A Totonicapán in Guatemala un piccolo chioschetto di street food ha optato per rinunciare alla plastica e servire le patatine fritte in grandi foglie di banano. Basta vaschette di plastica e forchette monouso, la scelta è green e assolutamente locale. Una grande foglia può accogliere un sacco di gustose patatine fritte da addentare con l’aiuto di uno stuzzicadenti in legno, anche questo ecofriendly. Il cestino porta patatine è tenuto ben saldo grazie all’aiuto di alcuni stuzzicadenti che tengono la foglia rigida nella sua forma a coppa; forse può sembrare dispendioso in termini di manodopera, ma assolutamente poco costoso per la materia prima! Nel Paese le foglie di banano son già utilizzate per avvolgere pietanze tipiche, ma non erano mai state usate per il cosiddetto cibo spazzatura. La plastica è un’enorme problema per l’ambiente e soprattutto per i mari. Già nel 2016 il comune di San Pedro La Laguna, nel sud del Guatemala, ha vietato l’uso di sacchetti di plastica per preservare dall’inquinamento le acque del lago Atitlán (che circonda questa località turistica); qui il cibo del mercato viene servito in foglie di banana.