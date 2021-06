La passeggera su di giri che ha insultato tutti sul volo da Ibiza passa all’attacco: denuncerò tutti

Ne abbiamo parlato giusto ieri della donna chiaramente su di giri che ha seminato il panico su un volo Ryanair proveniente da Ibiza e diretto ad Orio al Serio (Bergamo). In effetti il video è davvero diventato virale e condiviso da tutte le pagine trash del web, d’altronde una scena madre del genere, pur nella sua drammaticità non si poteva perdere.

Nel video si vede la donna che straparla insultando alcuni altri passeggeri, colpevoli di averle intimato di calmarsi e indossare correttamente la mascherina. A un certo punto la signora si alza e strappa una ciocca di capelli alla passeggera della fila davanti che si mette a urlare interdetta. La scena prosegue con il personale di volo che la porta via per isolarla nella parte anteriore dell’aereo. La donna ha annunciato gravi conseguenze attraverso il suo profilo Instagram: “Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare”. Invece sputare alle persone, lanciare insulti omofobi, tirare calci e strappare ciocche di capelli a sconosciuti, sarebbe regolare? Per ora l’unica denunciata rimane lei.