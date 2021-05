Sputi calci e insulti omofobi da parte di una passeggera no mask sul volo Ryanair

Siamo tutti nervosi in questi difficili mesi, ma qualcuno un po’ di più di altri. Una donna a bordo di un volo economico diretto a Orio al Serio (Bergamo) e in partenza da Ibiza, ha letteralmente perso la testa rendendosi protagonista di uno show tutt’altro che bello da vedere. La signora era quel tipo di soggetto che usa la mascherina come accessoria di moda sotto il mento e non come dispositivo di sicurezza per proteggere sé e gli altri dal contagio del Covid. I passeggeri a lei vicinie il personale di volo le hanno intimato di indossare correttamente la mascherina, ma la donna non l’ha presa bene, iniziando ad insultare chi le capitava a tiro con simpatici epiteti: "Lesbica di me**a". "Co**iona". "Parlo quanto ca**o mi pare"ha dettoparlando un po' alla vicina di posto, un po' da sola. Per non farsi mancare nulla la donna ha anche sputato addosso a un’altra passeggera, sempre in tema norme anti contagio, e avrebbe infine tirato i capelli a un’altra viaggiatrice nei paraggi, strappandole una ciocca. Una furia del tutto ingiustificata a cui steward e hostess hanno cercato di porre un freno, mentre la scena veniva ripresa da un passeggero. Una volta atterrato l’aereo, la donna è stata identificata dagli agenti e denunciata alle autorità. Il video della follia ad alta quota è stato condiviso su tutti i social, ma la protagonista ha fatto sapere attraverso una story che sarà lei stessa a denunciare chiunque invierà il video ad altre persone. E menomale che non hanno ancora riaperto le discoteche ad Ibiza, se no chissà in che stato si sarebbe imbarcata la signora.