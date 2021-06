Spagna: una cameriera ha tagliato il pene al suo capo con un coltello da cucina

Il 31 maggio è stata arrestata in Spagna una cameriera di 40 anni originaria del Bangladesh con l’accusa di aver evirato il suo capo. Il gesto per quanto eclatante avrebbe ragioni ben fondate, cioè le ripetute molestie sessuali subite dalla donna proprio dal gestore del bar catalano dove lavorava. All’ennesimo tentativo di approccio sessuale non gradito lei ha afferrato un coltello da cucina e ha tentato di tagliargli i genitali. L’uomo si è presentato ferito e sanguinante non in ospedale, ma alla Polizia. Da qui è stato trasportato all'Hospitalet de Llobregat su un'ambulanza del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) per essere sottoposto a una complessa operazione chirurgica di riattaccamento del pene. Adesso gli inquirenti raccoglieranno la sua versione dei fatti prima di procedere con l’accusa di violenza sessuale: “Le sue affermazioni sono in corso di indagine e il proprietario del bar potrebbe essere arrestato una volta che l’ospedale dirà che sta abbastanza bene da essere interrogato”. hanno dichiarato gli agenti. Nel frattempo la cameriera resta in carcere per aggressione e percosse e nell’attesa di sapere se il pene è stato riattaccato con successo o meno. Morale della favola: le donne non si toccano, se hanno dei coltelli nelle vicinanze poi, non siete neanche furbi.