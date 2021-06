Il primo scatto dal set del revival di Sex & the City è impressionante

Sarah Jessica Parker, la Carrie Bradshaw di Sex & the city ha pubblicato uno scatto direttamente dal set del remake della serie. La foto con “le ragazze”, cioè con Cynthia Nixon, Miranda nella serie, e Kristin Davis, che interpreta Charlotte è stata accolta da una lunga serie di commenti al vetriolo. Il motivo delle critiche? L’abuso di chirurgia estetica da parte di Kristin Davis a cui in effetti lo scatto non rende giustizia. “È irriconoscibile” dice qualcuno. "Cosa è successo alla sua faccia?" chiede preoccupato un utente, ma la risposta pronta arriva da un commento laconico: "Filler, ora ha la faccia come un cuscino".

Al di là dei commenti ironici, c'è anche molta eccitazione nei fan per il ritorno di Sex & the City, anche se mancherà il personaggio di Samantha, interpretata da Kim Cattral che ha declinato l'invito a prendere parte al nuovo capitolo dal titolo "And just like that“, pare per delle divergenze proprio con la protagonista Sara Jessica Parker. Per una che va via, una nuova arrivata debutta nel cast: tra le new entry ci sarà Sara Ramírez (Callie Torres in Grey'Anatomy) che interpreterà Che Diaz, una cabarettista queer che conduce un podcast a cui partecipa regolarmente Carrie Bradshaw. Le riprese cominciano quest'estate e la serie dovrebbe regalare ai fan 10 episodi nuovi di pacca!