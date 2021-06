MacKenzie Scott dona 2,7 miliardi di dollari in beneficenza

Una donazione da capogiro quella fatta da MacKenzie Scott, scrittrice e filantropa già nota per le sue donazioni per supportare enti benefici o cause antirazziste. L’ex moglie del miliardario fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha dichiarato di aver versato 2,7 miliardi di dollari a 286 organizzazioni. Sarebbe la terza volta che Scott elargisce una donazioni di questa portata. La Scott se lo può permettere, visto che Forbes stima il suo patrimonio in 60 miliardi di dollari, ingrassati dal divorzio da Bezos nel 2019 che gli ha lasciato in dono una quota del 4% di Amazon. La dichiarazione di Scott è stata raccolta in un post su Medium in cui la donna spiega di aver fatto la donazione insieme al marito Dan Jewett per offrire un «segnale di fiducia e incoraggiamento» a ONG e Onlus in un momento di forte bisogno. Lei stessa ha poi espresso preoccupazione per il trend sempre in crescita che vede pochi ricchi detenere la maggior parte della ricchezza mondiale con un aumento costante delle diseguaglianze sociali: «In questo sforzo siamo governati dall’umile convinzione che sarebbe meglio se una ricchezza sproporzionata non fosse concentrata nelle mani di un piccolo gruppo di persone», scrive la Scott, provando a invertire questo trend nel suo “piccolo”: