Tromba d’aria sul villaggio di Temptation Island

Sono iniziate le riprese del programma delle tentazioni che andrà in onda dal 30 giugno per l’ennesima edizione. Come sempre il reality game è ambientato in un villaggio in Sardegna, l'Is Morus Relais, ma quest’anno il tempo è particolarmente infame, commenta la stessa Mennoia attraverso le sue stories su Instagram: “Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare". Ovviamente questo ha causato l’interruzione delle riprese, finite a tarda notte: "Abbiamo finito alle quattro di notte, c'ho un gran sonno ragazzi! C'è un tempo orrendo quest'anno: c'è afa, non c'è il sole. Però il programma sta andando benissimo".

Al timone è confermato Filippo Bisciglia che quest’anno dovrà cercare di mediare tra le sei coppie che nel villaggio delle tentazioni dovranno resistere alle avances dei single e delle single. Ci saranno Claudia e Ste, che rimandano il matrimonio per i dubbi di lei; Valentina e Tommaso, divisi da 19 anni di differenza, Manuela e Stefano che cercano di superare un tradimento del passato e tirare avanti. Jessica e Alessandro annoiati dalla convivenza, Federico e Floriana, siciliani stranamente senza più passione. Infine ci sono Natascia e Alessio: lei vittima di continui attacchi e lui convinto che a lei non freghi più nulla della coppia. Siamo tutti molto curiosi di assistere alle prime corna del programma e ai disperati tentativi di Bisciglia di far dialogare i partner litigiosi.