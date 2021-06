Cosa fareste di fronte a una porta chiusa?

Sul web ogni tanto si accende la moda dei test: in questi giorni sta girando in maniera virale quello della porta chiusa. Avete davanti agli occhi un’immagine e dovete dire a istinto quale vi rappresenti di più, ma attenzione, la situazione è questa: un anonimo vi contatta e vi dà appuntamento in un luogo preciso senza ulteriori spiegazioni, voi arrivate e vi trovate davanti una porta chiusa. Cosa fareste? La vostra decisione definirebbe che tipo di carattere avete.

Se fate come in figura 1 e aprite la porta con un calcio volante alla Bruce Lee significa che vi fidate del vostro istinto, sottovalutando le possibili conseguenze dei vostri gesti con il rischio di trascurare qualche dettaglio importante e commettere errori (ma chi non ne fa?). Se siete più tipi da figura 2, e origliate per bene oltre la porta provando a capire che succede, vuol dire che siete calmi e riflessivi, studiate bene la situazione prima di agire. Preferite non fare scelte affrettate e prima di passi falsi, vi accertate che tutto andrà per il verso giusto. Se istintivamente andate sulla figura 3 e bussate cordialmente, vuol dire che cercate l’attenzione degli altri in modo spontaneo e genuino. Siete spesso apprezzati per la vostra gentilezza e, di fronte ad una decisione importante, fate ciò che credete senza paura di fronte ad eventuali ostacoli. Se invece siete più vicini alla figura 4 e imprecate rumorosamente di fronte alla porta chiusa, significa che siete sicuri di voi e agite senza temere il giudizio o la reazione degli altri, guidati dalla passione e siete famosi per la vostra sincerità.