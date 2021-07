Bill Cosby è uscito di prigione

Bill Cosby, condannato per violenza sessuale aggravata nel 2018 è stato liberato il 30 giugno dalla Corte Suprema della Pennsylvania per vizi procedurali. L'attore, 83 anni, è stato rilasciato dal carcere della Pennsylvania dove stava scontando la sua condanna di dieci anni di reclusione per violenza sessuale. L’uomo era stato accusato dopo l’inizio dell’onda #metoo, lo scandalo che coinvolge uomini famosi come il regista Harvey Weinstein, 69 anni, che il 24 febbraio del 2020 a New York è stato condannato a 23 anni di carcere per stupro e violenza sessuale. Anche Cosby era accusato di aver drogato nella sua villa di Filadelfia Andrea Constand, un'impiegata della Temple University, nel 2004. Fu poi accusato di violenza da oltre 60 altre donne, ma i reati erano già andati in prescrizione.