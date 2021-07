Malika Chalhy alla gogna per essersi comprata una Mercedes con i soldi delle donazioni

Qualche mese fa Malika Chalhy era stata cacciata di casa dai genitori perché lesbica. La sua storia aveva commosso il Paese che aveva subito provveduto ad aiutarla con una raccolta fondi che ha raggiunto quota 140 mila euro. Ora è la centro delle polemiche perché con parte di quei soldi si è comprata una Mercedes. L’auto non è né il modello più costoso ed è usata, ma la cosa ha infastidito comunque l'opinione pubblica. Lei ha replicato al Corriere della Sera: “La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro».

Malika, era in effetti un’ operaia in fabbrica ma in cassa integrazione, quando confessò ai suoi di amare una ragazza, la madre le invia una marea di messaggi vocali di insulti. «Mi fai schifo, schifo, schifo!», le urla. E anche «spero ti venga un tumore, se ti vedo, t’ammazzo». Finita per strada è partita la raccolta fondi su GoFundMe e sono iniziate le ospitate nelle trasmissioni televisive. E poi la macchina comprata usata per 17 mila euro, forse per meglio adattarsi ai contesti vip che frequenta oggi. Ora gli insulti oltre che dai genitori le arrivano da ogni parte. Malika ha comprato oltre alla macchina anche un French Bulldog da 2.500 euro, dicendo che «Era un bene di prima necessità».



La ragazza ha poi postato un post di spiegazioni su Instagram che vi riportiamo qui sotto: