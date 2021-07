Cena romantica per Angelina Jolie e The Weeknd: nuova coppia?

Se si tratti di una vera e propria cena romantica o semplicemente di affari, non è chiaro. Di sicuro Angelina Jolie e il cantante The Weeknd erano a cena insieme in un ristorante italiano di Los Angeles, ed entrambi sono single. Ma cosa hanno i due in comune? Qualcuno dice l’amore per l’Etiopia. Secondo E News "I genitori del cantante canadese sono etiopi, mentre Angelina ha adottato la figlia sedicenne Zahara Marley dal paese africano. The Weeknd ha anche fatto sapere che donerà 1 milione di dollari all’Etiopia ora che il Paese affronta una grande tensione nella sua regione del Tigray".

Ma se non vogliamo viaggiare troppo con la fantasia quello tra i due potrebbe essere stato un semplice e noioso incontro di lavoro. Il cantante dopo aver attraversato i diversi generi musicali dall’R&B al pop alla New wave, pare che voglia lanciarsi nella recitazione e buttarsi sul cinema. Quale persona migliore di Angelina Jolie per strappare qualche consiglio sulla recitazione? Se poi scoppia anche la scintilla, tanto di guadagnato per entrambi.