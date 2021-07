Si chiama Somnio lo yacht più grande al mondo: 222 metri e 39 appartamenti

Lo studio di architettura svedese Winch Design insieme a Tillberg Design ha realizzato “Somnio”: il panfilo più grande del mondo e probabilmente anche il più lussuoso. 222 metri di lunghezza che ospitano 39 appartamenti, non camerette smilze, ma appartamenti interi. Le abitazioni sono distribuite su sei piani e si potranno acquistare solo tramite invito con un prezzo che parte da 11 milioni di dollari. Per gli esigenti naviganti ci saranno a bordo bar, ristoranti, una sala per la degustazione e una cantina che può ospitare fino a 10mila bottiglie. Somnio sarà in acqua per la prima volta nel 2024, ma già sono partiti i primi inviti per scegliersi l'appartamento luxury galleggiante. Dentro l’appartamento che come avrete intuito non sarà un sobrio camera e cucina, si potranno avere di default una libreria, una palestra personale, un balcone esterno attrezzato e una sala da pranzo. A prua ci sarà poi un’area lounge a disposizione dei passeggeri, per godersi panorami e tramonti. Secondo il capitano della nave Erik Bredhe, stare su Somnio, sarà un po’ come essere a casa, certo dipende da a quali case siete abituati: «Somnio sarà l’unico super yacht “residenziale” al mondo - ha spiegato - Il suo design è stato pensato per avere gli stessi standard di vita su terra. I proprietari condivideranno un’esperienza unica di navigazione».

Punto forte della nave è sicuramente la cantina che attirerà appassionati di vino o liquori. All’interno del super yacht è prevista infatti una riserva fino a 10 mila bottiglie che si potranno degustare a bordo in una sala apposita. Per non farsi mancare nulla sarà presente anche un beach club a bordo, per praticare i diversi sport estivi. Somnio verrà varato nel 2024 e a costruirlo sarà la Vard, azienda norvegese che fa parte del gruppo italiano Fincantieri.

Un’altra caratteristica fondamentale di Somnio è la sicurezza, visto il periodo pandemico che ci stiamo lasciando lentamente alle spalle, si è pensato a introdurre un presidio medico di alto livello per tutti i clienti, che saranno «messi sempre al sicuro da ogni pericolo legato ad eventuali rischi globali sulla salute», hanno spiegato da Winch. Lo yacht avrà un costo finale di circa 600 milioni di dollari per un peso totale di oltre 30 mila tonnellate.