Ennesimo dramma nella famiglia Sala: la sorella di Emiliano ha tentato il suicidio

Romina Sala, sorella di Emiliano Sala, il calciatore trovato morto nel canale della Manica in seguito a un incidente aereo nel 2019, è stata ricoverata ieri con un’intossicazione e segni che lasciano pensare a un tentativo di impiccagione. I media locali parlano quindi di un tentativo di suicidio e pare che la ragazza abbia scritto a un’amica un messaggio eloquente che recitava: "È tutto finito", messaggio che ha fatto scattare l’allarme. Romina è stata in prima linea nelle ricerche del fratello e nelle indagini riguardanti l’incidente che ha causato la sua morte, nella speranza di accertare almeno le responsabilità. Una vicenda che sconvolse la famiglia, e per di più tre mesi dopo la morte di Emiliano, il padre Horacio è deceduto a causa di un infarto.

Nel 2019 la scomparsa del campione, a bordo del suo aereo privato fu una tragedia anche per l’Argentina e il mondo del calcio intero. In base alle ricostruzioni, il pilota aveva richiesto il via libera per un atterraggio di emergenza dopo aver superato l'isola di Guernsey, dopo di che è scomparso dai radar e sono partite le ricerche, rese difficili da maltempo e scarsa visibilità. Solo il 3 febbraio venne ritrovato il velivolo, scomparso il 22 gennaio nelle profonde acque del Canale della Manica e cinque giorni dopo si scoprì che il corpo all'interno era quello di Emiliano. Dall’indagine è emerso che il pilota ha perso il controllo a causa di una manovra a velocità non consigliata, probabilmente per evitare il maltempo.