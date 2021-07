Jack maschio e Jack femmina: denominazioni sessiste, le aziende vogliono abolirle

Le etichette non piacciono più a nessuno, nemmeno più ai cavi audio, i cosiddetti Jack. A sollevare la questione è stato il collettivo dei professionisti degli audio, la Professional Audio Manufacturers Alliance (PAMA).

Tutti abbiamo avuto a che fare con gli spinotti audio per connettere casse o apparecchi audio di varia natura. Per connettere due dispositivi serve lo spinotto maschio che va inserito nella corrispondente presa jack femmina. Si è sempre detto così, ma questa terminologia usata fino a oggi non piace più ai professionisti del settore, come ha fatto sapere la PAMA attraverso un comunicato stampa. Secondo loro va cambiato il modo di esprimersi per adeguarsi ai tempi che corrono. Occorre “affrontare problemi di linguaggio e terminologia obsoleti, identificati come sempre più scoraggianti rispetto allo spirito di inclusione”. Nonostante la sensibilità alle questioni di genere sia notevolmente aumentata negli ultimi anni, c’è comunque chi ha ritenuto la questione “ridicola”, soprattutto sui social. La SoundGirls, associazione che supporta le donne che lavorano nel settore audio musica, ha invece mandato un messaggio di sostegno: “Un plauso per PAMA che cerca di introdurre un linguaggio neutro nell’industria audio. È un’impresa enorme, ma bisogna continuare a lavorare per portare cambiamenti”.

Nel frattempo la Pama avrebbe distribuito un questionario alle aziende che ne fanno parte per sondare il terreno e chiedere se hanno suggerimenti “per l’implementazione di una terminologia unificata in tutto il settore, nello spirito di inclusività e coerenza. È una questione di vicendevole rispetto", come sostiene Karam Kaul, presidente del consiglio di amministrazione dell’associazione e membro del comitato per l’inclusione.

Idee per sostituire jack femmina e jack maschio?