Il cane sta per morire e il padrone lo porta in cima al suo colle preferito

Questa è la storia di una storia di amicizia uomo-cane, la più onesta e sincera: Carlos Fresco quando ha avuto conferma che il suo cagnolone stava per morire gli ha fatto un ultimo regalo, lo ha portato nel suo posto preferito per salutarlo al meglio. Monty, era un esemplare di Labradoodle, un incrocio tra un Labrador Retriever e un barboncino e amava le montagne; il padrone, 57enne britannico non ha esitato un secondo a caricarlo in auto e portarlo in cima alla sua vetta preferita. Ha guidato per 300 chilometri e poi lo ha portato su a bordo di una carriola. Monty ha lottato 18 mesi contro una leucemia, ma non ce l'ha fatta, però è riuscito a tornare in Galles a passeggiare con il suo essere umano preferito nei posti che insieme avevano esplorato sui Brecon Beacons. La storia è stata raccolta dal Sun a cui l’uomo ha raccontato: "Mi sono imbattuto in una vecchia carriola arrugginita che ho deciso di rispolverare e oliare. Il giorno dopo ho messo Monty sopra un carico di coperte e ho iniziato a portarlo in cima". Lungo il percorso molte persone lo hanno aiutato dandosi il cambio per trasportare Monty lungo la salita: “Sono rimasto sbalordito dalla gentilezza che ci è stata mostrata”. D’altronde non c’è niente di più commovente di un padrone che accompagna il suo fedele amico all’ultimo saluto.