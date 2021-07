Francia: crescono le richieste di vaccino e le proteste dei no vax

In Francia dopo l’annuncio delle limitazioni per chi non ha il green pass, si è registrato un vertiginoso aumento degli iscritti al vaccino. Ieri a Strasburgo, in occasione del 14 luglio c’è stata una Giornata di vaccinazione senza appuntamento: migliaia in coda per centinaia di metri nella speranza di ottenere una dose, disponibile «fino a esaurimento scorte».

Senza vaccino (o tampone negativo nelle precedenti 48 ore) dal 19 luglio in Francia non si potrà fare praticamente più nulla: niente cinema, musei e luoghi di aggregazione. E da inizio agosto non si potrà nemmeno prendere un caffè al bar, entrare nei ristoranti o nei centri commerciali, salire su un aereo o un treno per le vacanze senza l'agognato green pass. Il proprietario di un ristorante che accoglierà un cliente privo di vaccino rischierà 45 mila euro di multa.

«La vaccinazione salva vite ed è l’unico modo per finirla con il Covid — ha dichiarato il ministro della Sanità, Olivier Veran —. In Francia, in 30 grandi ospedali, il 100 per cento dei pazienti ammessi di recente in rianimazione non sono vaccinati». La posizione netta di Macron contro i novax sta dando i suoi frutti visto l'aumento vertiginoso di prenotazioni, ma sta nel contempo scatenando la rabbia di chi non ha alcuna intenzione di ricevere il siero. Ieri nel giorno della festa nazionale 20mila no vax sono scesi in piazza pe protestare con quella che hanno definito “dittatura sanitaria”. Tensioni, lacrimogeni e scontri con la polizia a Lione, Montpellier, Bordeaux, Marsiglia, Nantes, Tolosa, Chambéry. «Questa storia del pass sanitario è solo un trucco per rendere il vaccino obbligatorio senza dirlo, e io non voglio vaccinarmi perché me lo impongono», dice ad esempio a Parigi Jeannette Giral, impiegata trentenne. Intanto la variante Delta cresce e contagia: in Gran Bretagna 42 mila nuovi casi di Covid in 24 ore.