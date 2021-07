La quarta ondata di Covid19 è alle porte?

Uno studio della Techische Universitaet di Berlino preoccupa la Germania. Secondo il modello da loro sviluppato e stando all'andamento degli ultimi giorni, se il Covid continuerà a diffondersi alla velocità attuale sarà inevitabile la quarta ondata che arriverebbe ad ottobre, pesando sul sistema sanitario. Il ministro tedesco della sanità Jens Spahn ha raccomandato a tutti di vaccinarsi. In Germania però il modello non è quello francese che prevede forti limitazioni per chi non è vaccinato e in posseso del green pass, i tedeschi puntano infatti sulla sensibilizzazione della popolazione, senza imporre obblighi o divieti.

E in Italia? La situazione covid inizia a preoccupare nuovamente anche il nostro Paese, con il tasso di positività salito all’1,9% e oltre 3000 nuovi casi registrati ieri. Si torna a parlare di restrizioni, anche se per ora nulla di concreto. La zona gialla però potrebbe essere presto ricostituita in Sardegna, Sicilia e Veneto, soprattutto a causa della variante Delta che risulta essere ben 7 volte più contagiosa rispetto all’antenata di Wuhan.

In questi tiene banco in ambito politico la discussione sul green pass e su quali limitazioni imporre a chi non ha ricevuto il vaccino. Nei prossimi giorni la cabina di regia valuterà come prevenire che la quarta ondata diventi realtà.