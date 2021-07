Buon compleanno Holly & Benji: il cartone che ha segnato un’epoca compie 35 anni

Il cartone cult sul mondo del calcio nacque dal genio di Yōichi Takahashi nel 1983, ma arrivò in Italia esattamente 35 anni fa. Da noi è conosciuto con il nome di “Holly e Benji - Due fuoriclasse”, mentre il titolo originale faceva riferimento solo a “Capitan Tsubasa”, il nostro Holly. Solo recentemente l’autore Takahashi ha detto che il protagonista, Oliver Hutto, è ispirato a Diego Armando Maradona: “Aveva un'aura travolgente” - ha detto Takahashi - “Quello che ha fatto Maradona ha avuto un grande impatto su Holly e Benji. Ho persino creato Juan Diaz, un genio argentino del calcio. Oliver Hutton era proprio Maradona. Nonostante Holly sia stato sempre più serio di Maradona”.

Quando arrivò in Italia fu subito un successo clamoroso, i nomi dei giocatori nipponici furono quasi tutti italianizzati o inglesizzati per permettere un maggiore grado di immedesimazione, così come la sigla scritta ad hoc da Augusto Martelli, Alessandra Valeri Manera e Nicola Gianni Muratori e cantata da Paolo Picutti. “Holly e Benji - due fuoriclasse” fu la serie che diede il “la" al successo mondiale a cui seguirono poi “Holly e Benji: sfida al mondo” e “Che campioni Holly e Benji!” che continuarono a raccontare le vicissitudini del campione, con un respiro sempre più internazionale, anche sulla scia della vera nazionale giapponese che negli anni ha acquistato maggiore lustro.