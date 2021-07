Tra le righe bianche e nere si nasconde qualcosa, o qualcuno?

Di solito le illusioni ottiche che spopolano sul web hanno la sola funzione di intrattenere per qualche secondo chi le guarda. In questo caso c’è anche una ragione in più. L’immagine creata dall’artista russo Ilja Klemencov si chiama "They Can Disappear" e in effetti nasconde un messaggio importante.

Prima di tutto provate a capire cosa si nasconde tra le tante righe a zigzag bianche e nere che compongono le immagini. Poi se unite il titolo dell’opera all’animale che è rappresentato in essa capirete che il suo è un modo per sensibilizzare chi guarda l’immagine al problema della conservazione della fauna selvatica sul nostro Pianeta. Quello che si intravede tra le linee è infatti il simbolo del WWF, da 50 anni in lotta per la salvaguardia del Pianeta. Il suo simbolo, il Panda, è un animale straordinario e in pericolo di vita: per sopravvivere ha bisogno di mangiare dai 12 ai 38 kg di bambù al giorno! Se pensate a quanto debba mangiare e alla deforestazione continua delle zone che abita, capirete perché i Panda sono sempre meno; all’ultimo censimento erano appena 1800 nel mondo! I principali pericoli per la sopravvivenza della specie sono infatti dovuti alla deforestazione, la costruzione di nuove strade, di dighe e di insediamenti urbani che causano la riduzione e frammentazione dell’habitat del panda che oggi è relegato a una ventina di aree residue, per una estensione complessiva di circa 23.000 km2.

Condividere anche voi questa illusione ottica che porta con sé oltre che un’immagine nascosta anche un importante motivo di riflessione!