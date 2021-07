La Room 1844: la stanza preferita dall a Regina dove entrano solo i suoi osipiti preferiti

Buckingham Palace non è solo il simbolo del Regno inglese, è un regno in sé per sé. A descriverlo nei dettagli ci ha pensato la rivista Marie Claire in un approfondimento del 2019: nel palazzo reale ci sono 775 stanze, 52 camere da letto, sia per i reali che per gli ospiti, 19 camere di rappresentanza, 188 camere da letto dello staff, 92 uffici, 78 bagni e poi cucine, lavanderie, ambienti guardaroba e ripostigli. Ogni stanza ha una sua storia, una sua funzione e un suo protocollo. Il Primo Ministro si incontra con la Regina sempre nella Sitting Room, il suo salotto privato. Fino alla morte di Willow, l’ultimo dei cani Corgy della regina, anche i cani avevano una stanza dedicata. E poi c’è la Camera 1844: la più misteriosa e forse prestigiosa?

Fa parte di un gruppo di appartamenti semi-statali che la Regina utilizza anche per occasioni meno formali. Intanto si chiama così perché proprio nel 1844 venne rifatta completamente in vista della visita di stato dello zar Nicola I di Russia. Qui sono stati accolti Barack e Michelle Obama, il presidente cinese Xi Jinping, e anche Angelina Jolie nel 2017. Una lussuosa sala con mobili foderati in seta blu e oro; la sala è grande abbastanza da accogliere un piccolo pubblico seduto per consultazioni private oppure per una cena. Sempre qui la Regina Elisabetta è solita registrare il consueto messaggio di Natale perché la stanza 1844 pare porti fortuna, tanto che ogni rituale debba rimanere invariato e anche l’arredamento non cambia per scaramanzia da quasi 200 anni!